Als maatregel ter bestrijding van het coronavirus, maar ook ten gevolge van bevoorradingsproblemen van de leveranciers, heeft de PSA Groep op zijn beurt besloten zijn fabrieken in Europa vanaf deze week te sluiten.

Omwille van de snelle uitbreiding van het coronavirus in de buurt van sommige fabrieken, belangrijke bevoorradingsproblemen bij grote leveranciers en een aanzienlijke terugval van de automarkten, heeft de PSA-top besloten de autofabrieken van de groep tot nader order te sluiten.

In een eerste fase sloten de sites Madrid en Zaragoza (Spanje), Mulhouse, Poissy, Rennes en Sochaux (Frankrijk), Eisenach en Rüsselsheim (Duitsland), Ellesmere Port (GB) en Gliwice (Polen) de poorten. Intussen volgden ook de fabrieken in Hordain (Frankrijk), Vigo (Spanje) en Mangualde (Portugal). Vrijdag is het de beurt aan Luton (GB) en Trnava (Slovakije). Andere sites die onderdelen aanleveren zullen wellicht weldra ook sluiten. De lokale directies van de fabrieken handelen deze tijdelijke sluitingen af in overleg met de sociale partners.(Belga)

Omwille van de snelle uitbreiding van het coronavirus in de buurt van sommige fabrieken, belangrijke bevoorradingsproblemen bij grote leveranciers en een aanzienlijke terugval van de automarkten, heeft de PSA-top besloten de autofabrieken van de groep tot nader order te sluiten.In een eerste fase sloten de sites Madrid en Zaragoza (Spanje), Mulhouse, Poissy, Rennes en Sochaux (Frankrijk), Eisenach en Rüsselsheim (Duitsland), Ellesmere Port (GB) en Gliwice (Polen) de poorten. Intussen volgden ook de fabrieken in Hordain (Frankrijk), Vigo (Spanje) en Mangualde (Portugal). Vrijdag is het de beurt aan Luton (GB) en Trnava (Slovakije). Andere sites die onderdelen aanleveren zullen wellicht weldra ook sluiten. De lokale directies van de fabrieken handelen deze tijdelijke sluitingen af in overleg met de sociale partners.(Belga)