Vanaf 2020 zal PSA 100% elektrisch aangedreven grotere en compacte bestelwagens aanbieden om in te spelen op de vraag naar schonere elektrische voertuigen in de stadskern.

De drie merken van de groep zullen deze nieuwe elektrische modellen voor het middensegment gaan ontwikkelen. Het gaat om de Peugeot Expert, de Citroën Jumpy, de Opel Vivaro (en zelfs de Vauxhall Vivaro op bepaalde markten). Van elk model zullen twee versies met een elektrisch rijbereik van 200 of 300 km worden aangeboden. Die modellen krijgen dan een batterij van 50 of 75 kWh. Dit is nog maar een begin, want tussen 2021 en 2025 zal het volledige gamma van deze merken geleidelijk 100% elektrische motoren gaan gebruiken. Dit is een strategische noodzaak en men verwacht vanaf 2020 een echte thermische/elektrische omschakeling in dit segment, vooral wat betreft de transport-/leverings-/taximarkt in stedelijke omgevingen. De PSA-groep behoudt zijn sterke positie op de Europese bestelwagenmarkt met een huidig actueel marktaandeel van 24,7% in de eerste helft van 2019. De 100% elektrische versies van de compacte bestelwagens van de vier merken zullen worden geassembleerd in de Franse fabriek van Hordain. De elektrische motorisaties worden in de fabriek van Trémery geassembleerd. (Belga)