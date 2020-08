De Franse groep PSA geeft aan dat de modellen vanaf 2023 zullen worden uitgerust met Android Automotive OS, zoals dat reeds het geval is Polestar en enkele Volvo-modellen.

De Android Automotive OS-technologie, niet te verwarren met het bestaande Android Auto, zal niet langer het scherm van uw Google-smartphone spiegelen op het geïntegreerde aanraakscherm van het dashboard. De verschillende functies worden volledig geïntegreerd in één autonoom systeem.

Naast de reeds bekende functies, zoals navigatie en/of het zoeken naar points of interest met behulp van Google Maps (of Waze), stuurt Android Automotive OS ook autofuncties aan zoals sfeerverlichting, verwarmde stoelen, airconditioning, enz. Commando's kunnen fysiek (via buttons) of met spraaktechnologie worden aangestuurd dankzij een intelligente virtuele assistent die met "OK Google" wordt geactiveerd.

Android Automotive OS zal in alle modellen van de PSA worden geïntegreerd. Dan hebben we het over DS, Citroën, maar ook Opel en Peugeot. Het spreekt voor zich dat daar op termijn eveneens de FCA-producten zullen bijkomxen na de fusie tussen de twee entiteiten.(Belga)

