Sinds deze maand biedt de PSA Groep, met zijn automerken Peugeot, Citroën, Opel en DS Automobiles, de mogelijkheid om online de aankoop van een wagen af te ronden via de Itsme-applicatie.

Met 'PSA Sign by Itsme' is het nu mogelijk om online de aankoop van een wagen af te ronden. "Voor de klant die niet naar de showroom kan komen of dit liever uitstelt vanwege de COVID-crisis, is dit een comfortabele en makkelijke oplossing", zegt men bij de Frans-Duitse autogroep.Via een interface die is ontwikkeld tussen de systemen van de PSA Groep en Itsme, kunnen klanten het hele aankoopproces thuis voltooien. Deze tool is tevens een onmisbare bouwsteen voor alle verdere ontwikkelingen op het vlak van online sales die de komende tijd zullen volgen bij de automerken."Afstand houden en fysiek contact vermijden is vandaag een noodzaak en elementaire beleefdheid geworden", zegt Didier Blokland, CMO Director bij PSA Belux. "Met PSA Sign by Itsme maken we het mogelijk om een contract 100% veilig en digitaal te ondertekenen. Zo wordt het perfect mogelijk om een wagen online samen te stellen of een stockwagen te kiezen, een offerte via e-mail te ontvangen en tenslotte de bestelbon thuis te tekenen. Dit kan ook voor verzekeringsproducten, servicecontracten of naverkoopdiensten zoals onverwachte herstellingen. Zo maken we het voor de klant, maar ook voor de dealer, eenvoudiger én sneller."(Belga)