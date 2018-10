PSA groep lanceert autodeelplatform Free2Move in Verenigde Staten

Via de Free2Move app kan men deze service zeer eenvoudig gebruiken. Alles wat u nodig heeft, is een geldig rijbewijs en een abonnement op de service ($10 of ongeveer ?9) om een auto te boeken voor een paar minuten of om er in meerdere dagen van punt A naar punt B mee te reizen. Via de applicatie kan men het dichtstbijzijnde voertuig te lokaliseren, reserveren, ontgrendelen/vergrendelen en tenslotte ook de huur te betalen.

Door het "free-floating" systeem krijgt de gebruiker veel meer gebruiksgemak. De Free2Move Carsharing app berekent systematisch de voordeligste formule voor de gebruiker. Er worden geen extra's aangerekend wanneer de auto later binnenkomt, en er zijn geen extra reis- of verzekeringskosten binnen een straal van 500 mijl (ongeveer 800 kilometer) rond de hoofdlocatie. In de huurprijs zitten parkeer-, brandstof- en verzekeringskosten voor bestuurders van 21 jaar en ouder inbegrepen.(Belga)