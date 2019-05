Triumph Motorcycles kondigt een unieke samenwerking aan met experts uit de Britse industrie, leiders uit de academische wereld en het UK Innovation Agency om technologie voor elektrische motorfietsen te ontwikkelen.

Het project loopt over twee jaar en men werkt samen met Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd en WMG aan de Universiteit van Warwick. Men wil een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstige gamma van elektrische motorfietsen dat Triumph op de markt zal brengen. Het project werd "Triumph TE-1 Project" gedoopt. "Deze nieuwe samenwerking biedt Triumph en zijn partners een geweldige kans om een voortrekkersrol te spelen op vlak van elektrische motorfietsen. De tweewielers zijn bedoeld voor klanten die die hun impact op het milieu willen verkleinen, en in één moeite ook zuiniger willen rijden. Ook de wetgeving moet worden aangepast," aldus Nick Bloor, CEO van Triumph. "Het Triumph TE-1-project is een onderdeel van onze strategie qua elektrische motorfietsen. Men wil ook hier bieden, wat Triumph-rijders van hun motor verwachten: een perfecte mix van rijgedrag, prestaties en gebruiksgemak. (Belga)