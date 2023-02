Project Mondo G: fashion victim

Wat geflirt tussen Mercedes en kledingmerk Moncler leidde tot Project Mondo G, een excentriek kunstwerk dat veel weg heeft van een reusachtige anorak op vier wielen.

Het is natuurlijk geen toeval dat dit opvallende prototype van de Mercedes G-Klasse werd onthuld tijdens de London Fashion Week waar alles veel excentrieker mag zijn dan normaal. Dat geldt blijkbaar ook voor de auto’s en Project Mondo G dat samen met kledingmerk Moncler is bedacht en ontwikkeld.

Inclusief rits

Modeliefhebbers kennen Moncler wellicht van de glimmende puffer jackets. In die stijl werd de Mercedes G-Klasse uitgedost, inclusief de rits die over het dak loopt, terwijl de ballonbanden zouden verwijzen naar snowboots om stijlvol te gaan après-skiën.

Uiteraard is er van een productiemodel van deze decadente Project Mondo G geen sprake. Maar zo kwam de G-Klasse van Mercedes, die al meer dan 40 jaar geleden gelanceerd werd, wel nog eens flink in de kijker. Het is een van de laatste echte terreinwagens op de markt, die meer en meer beheerst wordt door de softere en elegantere crossovers.