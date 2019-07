Byton zal volgend jaar een premium SUV op de Europese markt lanceren. Het ziet ernaar uit dat het productiemodel de spectaculaire displays van het M-Byte prototype behoudt.

Bij tal van nieuwe modellen is er een wereld van verschil tussen de initiële concept car en de uiteindelijke productieversie omdat bepaalde ideeën of esthetische details gaandeweg worden opgegeven. Dit zal niet het geval zijn met de Byton M-Byte SUV. Hij behoudt immers de spectaculaire displays van het prototype die op verschillende shows en evenementen werden onthuld. Dit is een bewuste keuze van de ontwerpers, want deze XXL-schermen waren één van de troeven die deze SUV kan bieden. De 100% elektrisch aangedreven versie zou overigens voor minder dan 40.000 euro in Europa worden verkocht.

Ter herinnering, het scherm op het dashboard is 1,2 m breed en is meteen het grootste scherm dat we ooit in een auto hebben gezien. Er is ook een touchpad op het stuur en nog eentje op de centrale armsteun. Het koetswerkdesign van de MByte is voor 90% identiek aan dat van de conceptcar. Beide voorstoelen zouden bovendien 12 graden naar elkaar toe draaien om de communicatie tussen de twee inzittenden te vergemakkelijken en aangenamer te maken wanneer de wagen in autonome modus rijdt.

De Byton M-Byte kan autonoom rijden, is doorgedreven geconnecteerd en de productie zal naar verwachting eind dit jaar in China worden opgestart. De Europese marktintroductie is gepland voor 2020. Het model zal leverbaar zijn met twee motorisaties: de eerste is 272 pk sterk en biedt een rijbereik van 400 km en de andere levert 476 pk en komt 520 km ver.

