De 500.000ste Fiat 500X, werd zopas in de fabriek van Melfi gebouwd en het gaat om een versie van de speciale reeks "120th" met een tweekleurig koetswerk om de 120ste verjaardag van de constructeur te vieren.

De 500.000ste Fiat 500X rolde op 24 mei van de montageband in de productiesite van Melfi in Zuid-Italië. Dit geeft aan dat het model erg succesvol is en dat dit segment in Italië boomt sinds de lancering in 2014. Ook op Europese schaal staat het model in de top 10. Deze verjaardagsversie is er eentje van de bijzondere "120th" -versie. Hij wordt aangedreven door een 1.3 liter FireFly turbomotor van 150 pk in combinatie met een DCT-automaat voorzien van een dubbele koppeling. De 500X 120th werd gelanceerd op de voorbije Internationale Autosalon van Genève. Hij viert het 120-jarige bestaan van Fiat en je herkent hem meteen aan het tweekleurige koetswerk, een look die voor het eerst op de 500X werd aangeboden. Klanten hebben ook recht op 6 maanden gratis Apple Music in tal van Europese landen. De FCA Melfi-fabriek produceert de Fiat 500X en de Jeep Renegade die naar meer dan 100 landen worden geëxporteerd. (Belga)