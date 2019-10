De productie van de zesde generatie Opel Corsa is zopas opgestart in de Spaanse PSA-fabriek in Zaragoza. De Spaanse koning Felipe VI woonde de productiestart van de nieuwe Opel Corsa bij in aanwezigheid van Carlos Tavares, CEO van de PSA-groep en Michael Lohscheller, CEO van Opel, naast tal van andere medewerkers en gasten.

De Corsa is één van de meest populaire modellen ter wereld, want gedurende de afgelopen 37 jaar werden er ongeveer 14 miljoen stuks van verkocht. De nieuwe generatie van deze stadsauto van het merk met de bliksem is ook een belangrijke mijlpaal in het elektrische offensief van het merk, want begin 2020 zal ook de Corsa-e in de site van Zaragoza van de band rollen. Dat is ook goed nieuws voor de medewerkers van de site, want Opel maakt op deze manier zijn lange termijn engagement qua werkgelegenheid waar.

Deze zesde generatie Corsa oogt moderner, efficiënter, dynamischer en aantrekkelijker dan zijn voorgangers. Het is meteen één van de meest aërodynamische modellen in zijn segment en is eveneens beduidend lichter dan het uittredende model, een nieuwe trend die we ook in de komende jaren zullen zien. De lichtste Corsa blijft dus onder de grens van 1.000 kg, maar dat is niet het geval voor de elektrische versie. (Belga)