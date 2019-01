Productierijpe Supra staat in Detroit: is dit een Japanse wagen?

Officieel luistert hij naar de benaming Toyota GR Supra en dat klinkt beloftevol. Hij bouwt niet alleen verder op de Supra-traditie, maar hij werd ook technisch afgeleid van de BMW Z4. Beide modellen werden samen ontwikkeld maar er bestaat wel de afspraak dat de Z4 een echte roadster is, terwijl de Toyota een rasechte coupé is. Zijn lijn oogt bijzonder sportief en gespierd, maar toch relatief sober, want er zijn geen al te opvallende aerodynamische elementen. Hij krijgt vooral een korte wielbasis in combinatie met een breed spoor.

Deze Japanse sportieveling wordt aangedreven door een drieliter zescilindermotor van BMW-origine die ook in andere modellen wordt gebruikt (340i, 140i). Hij levert 340 pk en 500 Nm en wordt aan een achttrapsautomaat van ZF gelinkt die het vermogen naar de achteras stuurt. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd bij 250 km/u en hij spurt in 4,3 seconden van 0 tot 100 km/u. De ontwikkeling gebeurde voornamelijk in Europa (op de Nürburgring) en hij wordt in Oostenrijk gebouwd. De eerste modellen worden aangeboden als GR Supra A90 met een matgrijs koetswerk en een rood interieur. (Belga)