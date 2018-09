Productie van elektrische Vespa start in september

De lancering is op schema met wat de constructeur aangaf bij de lancering op de EICMA-beurs. De Piaggio groep zal in september de productie van de elektrisch aangedreven Vespa opstarten.

De langverwachte elektrische Vespa - meteen ook de meest gewaardeerde scooter - zal worden geassembleerd in de fabriek van Pontedera in de provincie Pisa. Dit is overigens dezelfde fabriek waar de eerste Vespa in de lente van 1946 werd gebouwd. Vanaf oktober kunnen klanten de eerste scooters reserveren. Dit kan enkel online via een specifieke website. Er worden interessante financieringsmogelijkheden voorzien, maar je kan de Vespa ook op de klassieke manier kopen. Deze elektrische versie zal vanaf oktober op de diverse markten worden gecommercialiseerd en in november moet de verkoop op kruissnelheid komen.

Eén en ander werd ook zo aangekondigd bij de lancering van het model 2018 op de EICMA beurs in Milaan. De scooter zal eerst in Europa worden gecommercialiseerd en begin 2019 zal hij ook in de Verenigde Staten en Azië worden gelanceerd.

De Vespa beleeft op dit ogenblik één van zijn beste periodes op commercieel vlak. Gedurende het voorbije decennium werden er meer dan 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. Het eerste semester van 2018 werd afgesloten met een verkoopstijging van 10% in vergelijking met de eerste 10 maanden van 2017.(Belga)