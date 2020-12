In de Koreaanse Kia productiesite van Hwasung werd de montageband voor de plug-in hybride versie van de nieuwste Sorento zopas opgestart. De constructeur neemt de gelegenheid te baat om meteen de prijs én de technische specificaties wereldkundig te maken.

De Sorento kwam enkele maanden geleden op de markt en was tot nu toe enkel met een 2,2 liter grote dieselmotor en met een hybride benzineversie (1.6 met 223 pk en een CO2-emissie van 118 g/km) te koop. Vandaag voegt Kia een stekkerhybrid toe aan het gamma zijn grootste SUV die bovendien beschikbaar is met zeven zitplaatsen. De plug-in hybride motorisatie kan rekenen op dezelfde 1.6 turbomotor op benzine die in de gewone hybride Sorento (HEV) wordt gebruikt. Het verschil zit in de elektromotor die in dit geval 67 kW en 304 Nm levert en de vierwielaandrijving van deze versie. De combinatie van beide motoren zorgt voor een systeemvermogen van 265 pk en 350 Nm. Dankzij een krachtige lithium-ion batterij met een capaciteit van 13,8 kWh kan de Sorento ook zuiver elektrisch rijden en in dat geval haalt hij een rijbereik van 57 km. De grote SUV wordt gehomologeerd met een CO2-emissie van amper 38 g/km (volgens de WLTP-meetmethode) waardoor hij 100% fiscaal aftrekbaar is. Onder de koffervloer zit een lader met een vermogen van 3,3 kW zodat de batterij in minder dan 5 uur kan worden volgeladen. Deze versie wordt begin volgend jaar in de toonzaal verwacht en de koper geniet - net als bij de overige Kia-producten - een garantie van 7 jaar of 150.000 km. Met een prijskaartje van 55.090 euro is dit wel de duurste telg uit het Sorento-gamma. (Belga)

