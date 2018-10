Productie Ford GT wordt verlengd

De Ford Motor Company geeft aan dat de productie van de uitzonderlijk snelle Ford GT met ongeveer 2 jaar zal worden verlengd om aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen. Het bedrijf zal wereldwijd ongeveer 1.350 Ford GT's leveren aan klanten. Ford zal het orderboek gedurende een maand heropenen voor klanten die zich bij de kleine schare eigenaars van de Ford GT willen vervoegen. Eén en ander kan vanaf 8 november. Toekomstige kopers zullen hun aanvraag kunnen indienen bij FordGT.com en de aankoopprocedure van succesvolle kandidaten zal worden afgewikkeld via de Ford GT Concierge Service met een gepersonaliseerde aanpak.

Tot nu toe hebben al meer dan 80 Ford GT-eigenaars in Europa hun auto in ontvangst genomen. Ford had aanvankelijk een beperkte productie van 1.000 exemplaren over 4 jaar voorzien. De productie van de Ford GT startte in december 2016. Hij wordt aangedreven door een 3,5-liter twin-turbo V6 EcoBoost-motor en is voorzien van een koolstofvezelarchitectuur, een actieve aerodynamica en hij haalt een topsnelheid van 347 km/u. De Amerikaanse constructeur kondigde onlangs een nieuw Ford GT Heritage Edition-model aan, dat wordt gebouwd naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Ford GT40, die in 1968 en 1969 Le Mans won. Het wordt een gelimiteerde "Gulf Oil Tribute" editie in Heritage Blue en Heritage Orange. (Belga)