Problemen brengen Q4 e-tron naar Vorst

Audi bevestigt dat er een tweede model naar Vorst komt. Dat is de Q4 e-tron, Audi’s ‘instapmodel’ met een volledig elektrische aandrijving. Die zal naast de e-tron worden gebouwd die vandaag al in Brusselse van de band rolt.

Voor de assemblagefabriek van Vorst is dit een goede zaak, want de bestaande e-tron die er sinds de productiestart van dat model wordt gebouwd (en straks wordt vervangen door de Q8), is erg duur met een startprijs van 71.600 euro voor de basisversie. De Compactere Q4 e-tron is er al voor minder dan 50.000 euro en zal daarom veel meer zieltjes kunnen winnen. Vooral met het oog op een fiscaliteit waarin bedrijfswagens straks enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn wanneer ze over een 100 % elektrische aandrijving beschikken.

Stokkende lijn

De komst van een tweede model naar Vorst werd al langer besproken en de keuze voor de Q4 e-tron komt ook niet als een verrassing. Wel verrassend is het feit dat een en ander plots in een stroomversnelling komt. De Q4 e-tron is een model dat zeer goed verkoopt, maar Audi heeft het niet makkelijk om de bestelde auto’s ook geleverd te krijgen.

Vorig jaar bedroeg de levertermijn 8 maanden en heel wat klanten die nu hun nieuwe vierwieler moeten oppikken, kregen recent te horen dat het nog een half jaar langer zal duren. Aan de basis van die problemen zit nog altijd de stokkende toevoerlijn van chips, maar Audi ziet inmiddels nog andere wolken samenpakken boven de Duitse industrie.

De energiecrisis speelt heel wat Duitse productie- en assemblagebedrijven parten, want als we het een koude winter wordt, moeten mogelijk energievretende industrieën hun activiteiten staken. België mag dan al met hoge energieprijzen kampen, de bevoorrading van bijvoorbeeld gas lijkt hier (als transitland) beter verzekerd. Kortom, de kans dat een autoassemblagefabriek in België wordt gesloten omwille van energiebevoorrading lijkt kleiner dan in Duitsland en ook dat zal meegespeeld hebben in de keuze voor Audi Vorst.