Prijs van MG4 bekend

Het Chinese automerk MG breidt zijn jonge gamma verder uit met de budgetvriendelijke, volledig elektrische MG4, die al voor 30.785 euro uit de showroom komt.

De Chinese automerken zetten een sterk offensief in op de markt van elektrische wagens. Daarbij behoort ook MG, dat zich onder Oosterse vleugels ontpopt als een zeer competitieve nieuwe speler op deze sterk ontluikende markt. En niet onbelangrijk: MG pakt nu ook uit met een bijzonder scherp geprijsd model. De basisuitvoering van deze MG4 verandert inderdaad al van eigenaar voor nog geen 31.000 euro in de versie met een motorvermogen van 170 pk en een accu van 51 kWh die een rijbereik van 350 km haalt.

Tot 450 km

Een tweede versie produceert 204 pk, terwijl de batterij van 64 kWh een actieradius van 450 km oplevert. Die kost 34.285 euro als ‘Comfortable’ en 36.285 euro als de completer uitgeruste ‘Luxury’. Later zou er ook nog krachtiger variant komen met vierwielaandrijving, dankzij een extra elektromotor op de vooras. De MG4 opladen kan met wisselstroom tegen 6,6 kW of aan een snellader met gelijkstroom tegen maximaal 117 kW. Met deze laatste optie zou de accu tot 80 % opgeladen worden in 40 minuten.



Hiermee profileert de MG4 zich als een zeer sterke concurrent in zijn segment. Hij heeft ook nog andere troeven zoals een zeer ruim interieur en een dito koffer met een inhoud van 350 liter (of 1.165 liter met de achterbank neergeklapt).

Het Belgische publiek kan met de MG4 kennismaken op het Autosalon van Brussel (14 tot 23 januari 2023). De eerste leveringen zouden in 2023 gebeuren.