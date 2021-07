Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Extreme lage én hoge temperaturen kunnen een invloed hebben op de werking van de accu in een elektrische wagen.

Als het kwik diep onder nul zakt, kan een accupakket stollen, waardoor hij niet op volle kracht presteert. Met name het voeden van de starter, de zwaarste taak van de batterij, heeft daaronder te lijden. Noordpoolachtige koude kan de capaciteit van een batterij met 30 procent verminderen.

Minder bekend is dat ook extreem hoge temperaturen inwerken op de prestaties van een batterij. Warmte heeft over het algemeen een gunstig effect op het rendement van een batterij, maar bij extreme hitte bestaat het gevaar dat de accu oververhit geraakt.

Maak je geen zorgen: het klimaat in onze regionen is misschien niet ideaal, maar zeker niet extreem. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kan je bij Polestar bijvoorbeeld via de Polestar App de autotemperatuur van op afstand regelen. Dat doe je best wanneer je wagen nog aan de laadpaal hangt, zodat de energie niet van de batterij moet komen.

De nieuwe varianten van de Polestar 2 beschikken zelfs over een interne warmtepomp die het rijbereik ook bij lage temperaturen garandeert. De warmtepomp gebruikt de thermische energie in de lucht en de overtollige warmte die wordt gegenereerd door de aandrijflijn en de batterij om de temperatuur te regelen en de actieradius van de wagen te verhogen.

