Porsche zet nieuw record op de Nürburgring

Porsche heeft zonet een nieuw record gezet op het circuit in de 'groene hel' van de Nürburgring en deed dat in samenwerking met Manthey-Racing. Op zondag 25 oktober draaide de Porsche 911 GT2 RS MR met een vermogen van 700 pk een rondje van 20,6 km op de Nordschleife. Dit is één van de meest veeleisende circuits ter wereld en de Porsche had slechts 6 minuten, 40 seconden en drie tienden nodig.

Geen enkel voor de openbare weg gehomologeerd model deed dit ooit sneller. Piloot van dienst was Lars Kern (31 jaar), die het circuit als zijn broekzak kent. Dat is ook nodig om zo snel te rijden op de omloop, want er zijn diverse blinde bochten en door het glooiende parcours heb je niet altijd zicht op wat komen gaat. Los van de afstelling die specifiek is voor de Nordschleife en een aangepaste stoel voor de piloot is deze GT2 RS MR volkomen standaard.

Lars Kern zette eerder al een record op de Nordschleife op zijn naam. Dat deed hij in 2017 aan het stuur van een standaard Porsche 911 GT2 RS.(Belga)