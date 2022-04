In het verhaal om onze CO2-uitstoot te beperken kunnen ook synthetische brandstoffen een belangrijke rol spelen. Een piste die Porsche erg aanspreekt en waarin de constructeur al ruim 100 miljoen euro investeerde. Is dit de toekomst van het autorijden?

De klassieke auto's die we nu kennen rijden op koolwaterstoffen die in de motor worden verbrand en daarmee voor een uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 zorgen. In het kader van het Klimaatplan dat de Europese Unie wil uitvoeren moet daarmee zo snel mogelijk komaf worden gemaakt. Daarom worden in Europa vanaf 2035 alle voertuigen met verbrandingsmotoren op benzine en diesel verboden, en zal er in de praktijk nog enkel elektrisch en op waterstof gereden kunnen worden.

In de aanloop daar naartoe en voor de andere markten waar nog minder strikte regels blijven gelden, lijkt toch nog een toekomst weggelegd voor synthetische brandstoffen waarop onze hedendaagse voertuigen met verbrandingsmotoren verder kunnen blijven functioneren en bijna CO2-neutraal rijden. Dat is een visie die ook Porsche deelt en waarin de Duitse constructeur de laatste jaren fors heeft geïnvesteerd.

Productie in Chili

Porsche nam zopas een nieuwe participatie van zo'n 69 miljoen dollar (ca. 75 miljoen euro) in HIF Global LLC, een Chileense holding die verschillende productielocaties van synthetische brandstoffen ontwikkelt. Een gekende site is de Haru Oni eFuel-fabriek in Punta Arenas (Chili) waar de productie van synthetische brandstoffen dit jaar van start gaat. Porsche meldt dat zijn totale investering in synthetische brandstoffen hiermee al meer dan 100 miljoen euro bedraagt.

Dat betekent echter niet dat Porsche-eigenaars binnenkort al hun tank met e-fuels kunnen vullen. Het merk zegt dat de synthetische brandstoffen eerst in de racemodellen gebruikt zullen worden en dat er pas binnen afzienbare tijd een toepassing zal komen voor het gamma productiemodellen.

