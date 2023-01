Porsche wordt 75 met Vision 357

De geschiedenis van Porsche begon in 1948 met de 356 en 75 jaar later wordt aan dit model eerbetoon gebracht met de fraaie Vision 357.

Ferdinand Porsche bouwde in 1948 zijn allereerste wagen in een schuur in het Oostenrijkse Gmünd. Deze 356 legde de basis voor het succes van het sportwagenmerk dat later naar Stuttgart zou uitwijken. In 2023 wordt de 75ste verjaardag van de 356 en het merk gevierd, de ideale gelegenheid om de iconische sportwagen te eren waarvan er ruim 78.000 stuks werden gemaakt.

Draait op e-fuel

De Vision 357 is een studiemodel dat een moderne interpretatie levert van het ‘oermodel’ van Porsche, waarbij de ronde contouren duidelijk te herkennen zijn. Misschien verrassend is dat deze concept car geen elektrische aandrijving heeft maar wel gebruik maakt van de technische basis van de Cayman GT4 RS, met centraal nog altijd een 500 pk sterke atmosferische vierliter-boxermotor die op e-fuel loopt. Het sportieve accent wordt verder geleverd door onder andere de 20” magnesium velgen met centrale moer voorzien van aerodynamische wieldoppen uit koolstofvezel.

De Porsche Vision 357 werd onthuld op het Drive Forum in Berlijn en zal daarna aan een internationale tournee beginnen.