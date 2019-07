Porsche trok aan het langste eind in een door regen geteisterde 24 uren van Spa-Francorchamps 2019. Het trio Estre-Lietz-Christensen stuurde hun gloednieuwe 911 GT3-R meesterlijk naar de zege in de Ardennen.

Porsche knoopte hiermee terug aan met het succes in de Belgische endurance klassieker. Het was inderdaad al van 2010 geleden dat een GT uit Stuttgart nog wist te zegevieren in Francorchamps. Estre-Lietz-Christensen voegden nu een zevende overwinning toe aan het palmares van Porsche, maar die kregen ze zeker niet cadeau. In een sterk veld met ook bolides van Aston Martin, Audi, Bentley, Mercedes-AMG, Honda en andere Lamborghini's, kregen de nieuwe Porsches 911 GT3-R met een geduchte tegenstand af te rekenen. Bovendien was het weer verschrikkelijk slecht, in die mate dat de wedstrijd zondagmorgen zelfs gedurende zes uur werd geneutraliseerd.

Het pleit werd daarna pas beslecht in de slotfase, waarin de Porsches hun overmacht vertoonden. Zo gingen Estre-Lietz-Christensen zondagnamiddag als eerste door de finish, gevolgd door hun teamgenoten Makowiecki-Pilet-Tandy. De Mercedes-AMG GT3 van Engel-Buurman-Stolz vervolledigde het podium. Met vijf 911 GT3-R's in de top 10 was Porsche duidelijk het sterkste merk in deze editie van de 24 uren van Spa-Francorchamps. Frederic Vervisch (Audi R8 LMS) werd de beste Belgische rijder op de vierde plaats en verder eindigden van onze landgenoten ook Bertrand Baguette (Honda NSX GT3, 6de) en Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3-R, 9de) in de top 10.(Belga)