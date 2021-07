De Duitse sportwagenfabrikant wil tegen 2030 alle modellen op een CO2-neutrale manier bouwen. De constructeur neemt geen genoegen met enkele elektrische modellen aan het gamma toe te voegen, er worden eveneens synthetische brandstoffen ontwikkeld waardoor de uitstoot van klassieke verbrandingsmotoren naar omlaag kan.

Alsof dat niet volstaat, betrekt Porsche voortaan ook zijn toeleveranciers in de duurzame keten door hen te vragen enkel groene energie te gebruiken bij de productie van de Porsche-onderdelen.

Porsche doet een beroep op 1300 toeleveranciers die voor het merk bepaalde onderdelen of diensten leveren die nodig zijn bij de assemblage van de verschillende modellen uit het gamma. Op dit ogenblik (sinds 2020) hebben de leveranciers van de batterijen die in de elektrische Taycan worden gebruikt, reeds een overeenkomst getekend waarin staat dat er bij de productie van de batterijen en de cellen waaruit ze zijn opgebouwd enkel groene energie wordt gebruikt. De productie van de Taycan die in 2019 werd opgestart is overigens sinds de aanvang van de productie volledig klimaatneutraal.

Porsche legt ook zichzelf deze standaarden op in de productiesite van Zuffenhausen (nabij Stuttgart), waar zelfs voor de assemblage van de 911 en de 718 (Cayman en Boxster) dezelfde principes worden gehanteerd. Voortaan wil de sportwagenconstructeur de lat gelijktrekken voor de toeleveranciers. 'Enkel op die manier kunnen we een volgende stap zetten om onze CO2-emissie verder te drukken. Wij dragen een grote verantwoordelijkheid om onze toeleveringsketen transparant en duurzaam te organiseren', stelt Uwe-Karsten Städter, board-member bij Porsche AG.

Op lange termijn zullen toeleveranciers die niet over de nodige certificaten beschikken, niet meer in aanmerking komen om contracten af te sluiten met Porsche.

Porsche wil dat vanaf 2030 80 procentvan de nieuw verkochte modellen een zuiver elektrische of een plug-in hybride aandrijving hebben en vanaf 2025 zal reeds de helft van de nieuwe Porsche-vloot elektrisch worden aangedreven.

Alsof dat niet volstaat, betrekt Porsche voortaan ook zijn toeleveranciers in de duurzame keten door hen te vragen enkel groene energie te gebruiken bij de productie van de Porsche-onderdelen. Porsche doet een beroep op 1300 toeleveranciers die voor het merk bepaalde onderdelen of diensten leveren die nodig zijn bij de assemblage van de verschillende modellen uit het gamma. Op dit ogenblik (sinds 2020) hebben de leveranciers van de batterijen die in de elektrische Taycan worden gebruikt, reeds een overeenkomst getekend waarin staat dat er bij de productie van de batterijen en de cellen waaruit ze zijn opgebouwd enkel groene energie wordt gebruikt. De productie van de Taycan die in 2019 werd opgestart is overigens sinds de aanvang van de productie volledig klimaatneutraal. Porsche legt ook zichzelf deze standaarden op in de productiesite van Zuffenhausen (nabij Stuttgart), waar zelfs voor de assemblage van de 911 en de 718 (Cayman en Boxster) dezelfde principes worden gehanteerd. Voortaan wil de sportwagenconstructeur de lat gelijktrekken voor de toeleveranciers. 'Enkel op die manier kunnen we een volgende stap zetten om onze CO2-emissie verder te drukken. Wij dragen een grote verantwoordelijkheid om onze toeleveringsketen transparant en duurzaam te organiseren', stelt Uwe-Karsten Städter, board-member bij Porsche AG. Op lange termijn zullen toeleveranciers die niet over de nodige certificaten beschikken, niet meer in aanmerking komen om contracten af te sluiten met Porsche. Porsche wil dat vanaf 2030 80 procentvan de nieuw verkochte modellen een zuiver elektrische of een plug-in hybride aandrijving hebben en vanaf 2025 zal reeds de helft van de nieuwe Porsche-vloot elektrisch worden aangedreven.