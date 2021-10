Alles kan beter en Porsche werkt aan een extreme versie van de 718 Cayman, de 718 GT4 RS. De grote verandering zit in het suffix RS, wat bij Porsche betekent : lichtgewicht klaar voor circuitgebruik.

Het aantal productiewagens die zijn ontwikkeld voor circuitgebruik en toch volledig "straatlegaal" uitvallen, blijkt erg beperkt en wordt kleiner. In die zin is dit model opvallend omdat het wel eens het laatste in zijn genre zou kunnen zijn. Porsche steekt niet langer onder stoelen of banken dat de volgende generatie van Boxster en Cayman een elektroaandrijving zal krijgen.

De GT4-versie die we vandaag kennen, is ook bijzonder omdat het de enige Cayman-versie is die (net als de vorige generaties) wordt aangedreven door een centraal gemonteerde zescilinder boxermotor. Door de cilinders uit te boren tot vier liter, levert de zescilinder 420 pk en dat zonder turbo's. Precies dat zorgt voor een verfijnde en lineaire opbouw van het vermogen, wat een pluspunt is bij circuitgebruik omdat de motor nooit brutaal reageert.

Het lijkt erop dat de RS-versie nog meer vermogen zal leveren, maar over die specificaties houdt de Zuid-Duitse sportwagenfabrikant voorlopig de lippen stijf op elkaar. Vooral de combinatie van lichte materialen en een geoptimaliseerde aerodynamica maken deze ultieme Cayman sneller.

Wat Porsche al wel kwijt wil, is dat een rondje over de Nordschleife van de Nürburgring 23 seconden minder lang duurt dan aan het stuur van de 'gewone' GT4.

