Porsche Design, de designstudio die de meest uiteenlopende exclusieve items ontwerpt, bestaat 50 jaar. En dat viert het Duitse sportwagenmerk met een speciale reeks van de 911.

De designstudio Porsche Design werd in 1972 opgericht door Ferdinand Alexander Porsche, de ontwerper van de originele 911, in Zell am See (Oostenrijk). Het merk kreeg later ook vestigingen in Berlijn en Ludwigsburg (Duitsland), Los Angeles (VS) en Shanghai (China). Het gamma bestaat uit luxeproducten die vaak in samenwerking met bekende producenten werden ontwikkeld, maar altijd een unieke look of verpakking kregen. In dat aanbod zitten horloges, kledij, reiskoffers, gsm's, zonnebrillen,.... Allemaal uiterst exclusief en duur, maar kwaliteitsvol net als de sportwagens van het moederhuis.

Unieke logo's sieren de jubileumeditie. © GF

Slechts 750 stuks

Om deze 50ste verjaardag van Porsche Design in de bloemetjes te zetten, restaureerde de constructeur een originele 911 Targa uit 1972 en werd ook een speciale reeks van de huidige 911 Targa ontwikkeld. Die kreeg de naam '911 Edition 50Y Porsche Design' en is gebaseerd op de Targa 4 GTS.

Er zullen 750 exemplaren van gemaakt worden. De uitdossing van deze zwarte 911 brengt een eerbetoon aan het bekende uurwerk Chronograph 1 dat Ferdinand Porsche in 1972 ontwierp en is uitgevoerd in een fraaie vintagestijl met onder meer een striping op het koetswerk en een ruitmotief voor de bekleding van de stoelen.

Deze exclusieve 911 Edition 50Y Porsche Design is nu te bestellen bij de Porsche-dealers voor de prijs van 206.466,67 euro. Een buitenkans voor verzamelaars.

Porsche Classic restaureerde ook een 911 Targa uit 1972. © GF

