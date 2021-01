In 1993 onthulde Porsche op het Autosalon van Detroit een studiemodel van een nieuwe, compacte roadster met middenmotor. Deze 25e verjaardag wordt gevierd met een speciale beperkte reeks van de Boxster.

Porsche viert de 25ste verjaardag van zijn roadster-familie met een speciaal verjaardagsmodel: de 'Boxster 25 Years'. Deze 'limited edition' is beperkt tot 1.250 stuks wereldwijd en is gebaseerd op het GTS-model, dat wordt aangedreven door een 4,0 liter zescilinder boxermotor met 400 pk. Hierop worden tal van designkenmerken van de Boxster conceptauto overgenomen, die het verhaal van de open tweezitter op de Detroit Motor Show in 1993 inluidde. De productieversie, die uiterlijk nauwelijks verschilde, werd in 1996 gelanceerd en zit nu in de vierde generatie na een productie van meer dan 357.000 stuks.

Een van de meest opvallende kenmerken van dit speciale model is de nieuwe tint van de kleur Neodyme, een koperachtig glanzend bruin dat al voor een mooi contrast zorgde met de basiskleur GT Silver Metallic op de originele conceptauto uit 1993. Voor de speciale editie wordt ze gebruikt op de voorste bumperschort, de zijdelingse luchtinlaten, evenals voor de belettering en de tweekleurige lichtmetalen 20-duimsvelgen.

Porsche biedt de Boxster 25 Years in GT Silver Metallic aan, maar Deep Black Metallic en Carrara White Metallic zijn ook verkrijgbaar. Een ander opvallend element is de tankdop met Porsche-belettering uit de Exclusive Design-serie. Die glanst in een aluminium look, net als de hoogglanzende uitlaatpijpen van de sportuitlaat, terwijl de rand van de voorruit in contrasterend zwart is afgewerkt.

Porsche Boxster 25 Years © GF

In overeenstemming met de stijl van het originele model combineert de speciale reeks een bordeaux lederen interieur met een rood stoffen cabriokap. De cabriokap is voorzien van 'Boxster 25' letters in reliëf. Beide zijn ook in het zwart verkrijgbaar.

Tot de uitgebreide standaarduitrusting behoren onder meer een interieurpakket in aluminiumkleur, 14-voudig elektrisch verstelbare sportstoelen, drempels met Boxster 25-belettering en het verwarmde multifunctionele GT sportleren stuurwiel. De nieuwe Porsche Boxster 25 Years komt eind maart 2021 bij de dealers aan en zal 97.924,09 euro kosten.

Porsche Boxster 25 Years © GF

