Porsche vernieuwt Panamera

Met de Panamera waarvan de eerste generatie werd gelanceerd in 2008 mikte de sportwagenfabrikant op klanten die het comfort van een zakenberline wilden combineren met het dynamisme van een Porsche. In 2016 volgde de tweede generatie en die is vandaag aan een update toe die prestaties linkt aan een laag verbruik.

Porsche vernieuwt Panamera © belga