De nieuwe 100 procent elektrische Porsche Taycan reed zijn eerste meters voor het Europese publiek tijdens het Festival of Speed in Goodwood.

Dit debuut is een deel van de Porsche Triple Demo Run, wat betekent dat de Taycan op drie weken tijd drie keer te zien zal zijn op drie continenten. In Goodwood racete het prototype met een Britse vlag op het dak en Mark Webber aan het stuur. "De manier waarop de Taycan zijn kracht ontplooit, is verbluffend," zo vertelt de ervaren F1-rijder. "Ik nam twee jaar geleden deel aan dit evenement in een Porsche 911 GT2 RS en dus wist ik al dat vermogen en trekkracht hier de bepalende factoren zijn. Maar zelfs voor een volbloed racepiloot als ikzelf is het ongelooflijk hoe de Taycan - hoewel dit nog maar een prototype is - vanuit stilstand en uit bochten wegsprint."

De Taycan wordt in september onthuld en komt tegen het eind van het jaar op de markt. In het lastenboek van de meer dan 600 pk sterke vierwielaandrijver staan onder meer prestaties op circuit en meerdere opeenvolgende acceleraties, maar ook voldoende rijbereik voor dagelijks gebruik. De 800-voltarchitectuur van de auto maakt korte laadtijden mogelijk en de lithium-ionbatterij zal een opslagcapaciteit van zo'n 90 kWh bieden.(Belga)