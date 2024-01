Porsche toont nieuwe elektrische Macan

De nieuwe Porsche Macan legt zijn laatste testkilometers af in afwachting van de lancering.

De nieuwe compacte SUV van Porsche wordt een van de volgende weken onthuld, maar het Duitse merk liet al enkele beelden los. Die tonen een iets gestroomlijnder koetswerk met trekken van de recentste modellen zoals de Taycan. Zo krijg je strakke lichtblokken met de typische vier lichtstrookjes. De gunstige aerodynamica met een Cw-waarde van 0.25 levert een lager verbruik en een groter rijbereik op.

Het is nog even wachten op de officiële cijfers, maar de elektrische Macan voorzien van een accu van 100 kWh, zou op één lading ruim 500 kilometer ver geraken. Met het 800V-boordnetwerk kan snelladen aan 270 kW, zodat je in amper 22 minuten de accucapaciteit van 10 tot 80 procent kan bijladen.



Krachtig

Daarnaast zet de nieuwe Macan ook zeer sterke prestaties neer dankzij twee elektromotoren die samen tot 612 pk en 1.000 Nm leveren. Om een scherp rijgedrag te garanderen beschikt de SUV over een elektronisch gestuurd sperdifferentieel en meesturende wielen op de achteras plus adaptieve schokdempers.

Deze nieuwe elektrische Porsche Macan heeft volgens de fabrikant al meer dan al 3,5 miljoen testkilometers in de wielen. De lancering is nakend, waarna de SUV snel bij de dealers zal verschijnen.