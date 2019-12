Porsche vult het Macan gamma aan met een opvallend sportief model, de GTS. Deze nieuwe versie van de GTS wordt aangedreven door een bijzonder krachtige turbomotor en is te herkennen aan de sportieve look met een verlaagd onderstel.

Dit compacte SUV-model van Porsche-makelij werd 15 mm verlaagd, wat vooral het zwaartepunt en de bijhorende rijeigenschappen ten goede komt. Klanten die voor de optionele luchtvering kiezen, kunnen het onderstel nog 10 mm extra verlagen. Onder de motorkap van deze GTS zit een 2.9 liter grote V6-bi-turbomotor die 280 kW (380 pk) levert, wat 20 pk meer is dan bij het uittredende model. Dit komt ook de prestaties ten goede, want de oefening van 0 tot 100 km/u lukt al in 4,7 seconden, drie tienden sneller dan voorheen. De motor wordt overigens aan een gerobotiseerde PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling gelinkt. Volgens de WLTP-norm verbruikt deze snelste Macan tussen de 11,3 en de 11,8 l/100 km. Optisch herken je de GTS aan de specifieke snuit, de zijschorten en de 20-duimsvelgen waar je de rode remzadels doorheen ziet. De diffuser achteraan is in zwarte lak, net als de uitlaat zelf. Het interieur wordt afgewerkt met Alcantara voor de zit van de stoelen, de armsteunen en de centrale console. Deze nieuwe Porsche Macan GTS is meteen bestelbaar en kost 81.892 euro. (Belga)