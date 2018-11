Porsche toont beelden van nieuwe 911

De 911 is dé klassieker in het Porsche-gamma en krijgt weldra een nieuwe opvolger. Zoals uit de eerste informatie van het Duitse sportwagenmerk blijkt, zal ook nu het DNA van deze iconische sportwagen met de motor achterin intact blijven. Meer details volgen uiteraard na de onthulling van de nieuwe, achtste generatie van de 911 op het Autosalon van Los Angeles eind deze maand.

Intussen gaf Porsche enkele beelden vrij van ongecamoufleerde wagens tijdens het finale testprogramma dat wereldwijd plaatsvond. Die geven al een degelijke indruk van het voorkomen van de nieuwe 911 die ook visueel nog sterk verwant blijft met zijn voorganger.

Tijdens deze testritten werd het nieuwe model nog eens tot het uiterste gedreven. De wagens werden van de ene klimaatzone naar de andere verscheept met temperatuurverschillen tot wel 85 graden Celsius. Ze ondergingen hoogteverschillen tot meer dan vier kilometer, fileverkeer in de wereldsteden en werden tot het uiterste gedreven op racecircuits om de uithouding en de prestaties extreem op de proef te stellen.

"Naast zijn buitengewone prestaties heeft de 911 zich altijd al weten te onderscheiden met zijn dagelijks gebruiksgemak", licht projectmanager Andreas Pröbstle toe. "Daarom testen we de auto onder alle omstandigheden, in ieder type weer en elke regio. De aandrijving van de auto moet even foutloos functioneren als zijn vloeistofcircuits, zijn systemen, zijn bedieningsprocessen en zijn displays. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat het voertuig alle regio's ter wereld feilloos kan aandoen".(Belga)