Porsche lanceert een vierde variant van zijn volledig elektrische sportberline. Dit nieuwe model met achterwielaandrijving heet gewoon Taycan en komt er naast de Taycan Turbo S, Taycan Turbo en Taycan 4S. Voor het eerst zakt de prijs van de elektrische Porsche onder 100.000 euro.

Deze nieuwe "basisversie" van de Taycan is voorzien van achterwielaandrijving en verkrijgbaar met twee batterijformaten. Met de standaard Performance Battery levert het nieuwe instapmodel tot 300 kW (408 pk) in de overboost-modus met Launch Control, terwijl dit stijgt tot een vermogen van maximaal 350 kW (476 pk) met de optionele Performance Battery Plus. Het nominaal vermogen is 240 kW (326 pk) of 280 kW (380 pk).

Standaard is een enkeldeks Performance Battery met een brutocapaciteit van 79,2 kWh ingebouwd. De tweedeks Performance Battery Plus is als optie verkrijgbaar en heeft een brutocapaciteit van 93,4 kWh. Het WLTP-rijbereik bedraagt respectievelijk 431 en 484 kilometer.

Opladen in 22 minuten

Vanuit stilstand spurt de Taycan met beide batterijversies in 5,4 seconden van nul naar 100 km/u. Zijn topsnelheid is ook 230 km/u in beide configuraties, terwijl zijn maximale oplaadcapaciteit tot 225 kW (Performance Battery) of tot 270 kW (Performance Battery Plus) bedraagt. Dit betekent dat beide batterijen in 22 minuten en 30 seconden van 5 tot 80 procent kunnen worden opgeladen en dat er na amper vijf minuten genoeg stroom is voor nog eens 100 kilometer.

Porsche maakt voor het onderstel gebruik van een centraal gekoppeld controlesysteem. Zowel de standaard stalen veerophanging van de Taycan als de optionele adaptieve pneumatische ophanging met driekamertechniek worden aangevuld met de elektronische dempercontrole PASM.

Porsche is met succes het volledig elektrische tijdperk ingegaan: in 2020 werden wereldwijd iets meer dan 20.000 Taycans verkocht. In Noorwegen is de Taycan momenteel zelfs goed voor 70 procent van alle verkochte Porsche-modellen en begin november kreeg de duizendste Noorse Taycan-klant zijn auto, waardoor de verkoop van Porsche in Noorwegen meer dan verdubbeld is.

In België zullen vanaf midden maart 2021 de eerste achterwielaangedreven Taycans hun weg naar de dealers vinden. De prijzen van dit "instapmodel" beginnen bij 86.185,88 euro.

