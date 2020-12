Porsche-fanaten kunnen hun droom om hun 911 of 718 te bezitten voortaan waarmaken vanuit hun luie zetel met behulp van hun smartphone.

Na een succesvolle start in oktober 2019 op de Duitse markt is het online verkoopkanaal van Porsche onlangs in acht bijkomende Europese landen gelanceerd. Klanten in Spanje, Portugal, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Polen, Slovenië en Estland kunnen via het digitale verkoopplatform nieuwe en gebruikte Porsches kopen bij de dealers in hun land. De online verkoop wordt binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd en Belgische klanten kunnen nog voor de zomer van 2021 droomwagens in hun winkelmandje slepen. Dealers bieden de meeste van hun nieuwe en gebruikte auto's aan via het specifieke platform. Het gaat niet alleen om gewone versies van Porsche-modellen, maar ook afgeleide varianten waarvan slechts een beperkt aantal exemplaren wordt gebouwd. De eerste echo's uit de verschillende landen waar het systeem operationeel is, hebben al enkele interessante trends onthuld. In Italië zijn bijvoorbeeld 40% van de online kopers nieuwe klanten voor Porsche. Vooral gebruikte exemplaren zijn erg populair in Italië, want ze zijn goed voor ruim 90% van de auto's die tot nu toe via het platform werden verkocht. Italianen hebben een zwak voor de voor de iconische Porsche 911 en daarom is het niet verwonderlijk dat dit het bestverkochte model is. Het platform wordt verder ontwikkeld en er volgen nog aanpassingen die inspelen op het gedrag van de klanten. (Belga)

