Porsche schrapt 1.900 jobs in Duitsland

Porsche, één van de luxemerken uit de VW-portfolio, wil 1.900 banen schrappen. Dat is een gevolg van de aanzienlijke vertraging in de verkoop van elektrisch aangedreven auto’s.

Porsche verkoopt vandaag twee elektrisch aangedreven modellen. De Taycan die in 2024 is vernieuwd en sinds kort ook de nieuwe Macan. De Taycan doet het – hoewel dus nieuw – lang niet zo goed als zijn voorganger en in 2024 halveerde de verkoop. De elektrische Macan presteert op de Belgische en Europese markt niet slecht, maar de ‘oude’ Macan met benzinemotor is op andere markten nog altijd beschikbaar. Wereldwijd zet Porsche een veelvoud van Macans met benzinemotor af vergeleken met ‘nieuwe’ elektrische exemplaren.

De knip in het personeelsbestand van Porsche moeten we tegen deze achtergrond zien. De voorbije jaren investeerde de sportwagenconstructeur zwaar in elektrificatie. Te oordelen aan de tegenvallende verkoopresultaten brengt dit voorlopig niet de verhoopte rendabiliteit. Om het tij te keren, vertraagde Porsche de uitrol van nieuwe elektrische wagens. En: het investeert opnieuw in de ontwikkeling van thermisch aangedreven nieuwigheden.

Dit tweesporenbeleid vergt een bijkomende financiële inspanning, wat ook de beslissing om medewerkers te schrappen deels verklaart. Voor Porsche is het echter geen sinecure om mensen bot te ontslaan. In de euforie van jaren met uitstekende resultaten, kregen veel getalenteerde medewerkers werkzekerheid tot 2030. Daarom zal het wellicht niet gaan om naakte ontslagen. Het personeelsbestand kan krimpen door mensen die het bedrijf verlaten of op pensioen vertrekken, niet te vervangen. Sinds kort worden overigens tijdelijke contracten niet meer verlengd.