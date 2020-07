De 3D-printtechnologie wordt bij Porsche al gebruikt om prototypes sneller te kunnen bouwen en om wisselstukken voor klassieke modellen opnieuw te vervaardigen. Vandaag gaat de sportwagenfabrikant een stap verder, want men gebruikt 3D-printen ook voor het vervaardigen aandrijfcomponenten die heel zwaar worden belast. De zuigers van de krachtigste zescilinder boxermotor rollen immers uit de 3D-printer.

Deze 3D-printtechnologie wordt op steeds grotere schaal ontwikkeld in de autosector. Op deze manier kan men onderdelen met geoptimaliseerde vormen en eigenschappen vervaardigen. De voordelen zijn talrijk, de geprinte zuigers wegen bijvoorbeeld 10% minder dan standaard gesmede zuigers. Ze hebben bovendien een geïntegreerd en gesloten koelkanaal in de kop van de zuiger, wat tot voor kort onmogelijk was met de conventionele productiemethode. "Dankzij deze nieuwe, lichtere zuigers kunnen we het motortoerental verhogen zonder de thermische belasting van de zuigers te vergroten, waardoor de verbranding wordt geoptimaliseerd", legt Frank Ickinger van de afdeling Advanced Development bij Porsche uit. "Dit stelt ons in staat om 30 pk extra uit de reeds 700 pk sterke bi-turbo motor van de GT2 RS te puren en tegelijkertijd de efficiëntie te verbeteren". De laag-na-laag productie van de onderdelen maakt nieuwe ontwerpen mogelijk. De zuigers van de 911 GT2 RS worden vervaardigd uit perfect zuiver metaalpoeder dat wordt gesmolten met het Laser Metal Fusion (LMF) proces. Porsche realiseerde dit project met partners Mahle en Trumpf. (Belga)

Deze 3D-printtechnologie wordt op steeds grotere schaal ontwikkeld in de autosector. Op deze manier kan men onderdelen met geoptimaliseerde vormen en eigenschappen vervaardigen. De voordelen zijn talrijk, de geprinte zuigers wegen bijvoorbeeld 10% minder dan standaard gesmede zuigers. Ze hebben bovendien een geïntegreerd en gesloten koelkanaal in de kop van de zuiger, wat tot voor kort onmogelijk was met de conventionele productiemethode. "Dankzij deze nieuwe, lichtere zuigers kunnen we het motortoerental verhogen zonder de thermische belasting van de zuigers te vergroten, waardoor de verbranding wordt geoptimaliseerd", legt Frank Ickinger van de afdeling Advanced Development bij Porsche uit. "Dit stelt ons in staat om 30 pk extra uit de reeds 700 pk sterke bi-turbo motor van de GT2 RS te puren en tegelijkertijd de efficiëntie te verbeteren". De laag-na-laag productie van de onderdelen maakt nieuwe ontwerpen mogelijk. De zuigers van de 911 GT2 RS worden vervaardigd uit perfect zuiver metaalpoeder dat wordt gesmolten met het Laser Metal Fusion (LMF) proces. Porsche realiseerde dit project met partners Mahle en Trumpf. (Belga)