Het nieuwe topmodel van het 911-gamma produceert een indrukwekkend vermogen van 650 pk en combineert zeer dynamische rijeigenschappen met een hoogstaand comfort.

De nieuwe Porsche 911 Turbo S wordt aangedreven door een eveneens nieuwe 650 pk sterke 3.8-liter boxermotor met twee VTG turboladers. Deze krachtbron produceert 70 pk meer dan zijn voorganger en het maximum koppel bedraagt nu 800 Nm, een verhoging van 50 Nm. De specifiek voor de Turbo ontwikkelde PDK-achtversnellingsbak met dubbele koppeling zorgt er voor dat het sprintje van nul naar 100 km/u gereduceerd wordt tot 2,7 seconden, met een onveranderde topsnelheid van 330 km/u. De 911 Turbo S is beschikbaar als Coupé en als Cabriolet, en wordt vanaf maart 2020 bij de Belgische dealers verkocht voor een prijs van 223.099,80 euro (voor de gesloten versie) en 236.893,80 euro (voor de open variant).

Om de rijdynamiek op topniveau te krijgen werden de sporen wijder en is een bredere achtervleugel voorzien voor nog meer neerwaartse druk bij hoge snelheid. Verder benadrukken nieuwe uitrustingsopties het sportieve imago van de vierwielaangedreven 911: onder andere het Porsche Active Suspension Management (PASM) sportchassis, dat met 10 mm werd verlaagd, en de sportuitlaat met regelbare kleppen, om de unieke sound te garanderen. Dit harmonieus ontwerp, waardoor rijplezier, dynamisme en sportiviteit mooi in balans zijn, is zowel voor alledaags gebruik als voor het circuit geschikt. De sprong voorwaarts op het vlak van prestaties is bij deze nieuwe generatie vooral merkbaar in de sprint van nul naar 200 km/u: met 8,9 seconden is de nieuwe 911 Turbo S een volle seconde sneller dan zijn voorganger.

Het interieur biedt uiteraard een sportieve en hoogwaardige afwerking in leder en kreeg leuke accenten zoals het sportstuur uitgevoerd met een stiksel dat een eerbetoon brengt aan de allereerste 911 Turbo (type 930).(Belga)

