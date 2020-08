Met het proefproject Porsche@CityLife nestelt de Duitse sportwagenfabrikant zich in hartje Milaan om de bezoekers een kijk op het Porsche-gamma en en de roots van het merk te bieden.

Grote dealers zijn niet langer in het stadscentrum te vinden. Steeds meer merken willen hier opnieuw aanwezig zijn, zodat ze hun visibiliteit op een modernere en aangenamere manier kunnen vergroten in de vorm van kleinere, intieme concept stores zonder de traditionele verkoop- en informatiefunctie.

"Porsche heeft onlangs Porsche@CityLife in het leven geroepen en wil via deze weg nieuwe doelgroepen bereiken", legt Pietro Innocenti, CEO van Porsche Italia, uit. "We willen mensen aantrekken die niet noodzakelijkerwijs vertrouwd zijn met de autosector of onze producten, maar die zich aangetrokken voelen tot andere aspecten van ons merk, zoals design, technologie en duurzaamheid". Deze innovatieve conceptstore is gelegen in het grootste stedelijke winkelcentrum van Italië, het CityLife Shopping District van Milaan. De site trekt toeristen en inwoners aan die nieuwe dingen willen ontdekken qua design en lifestyle. Dit is de perfecte doelgroep voor het Duitse merk.

In de Porsche@CityLife kunnen bezoekers via interactieve displays meer te weten komen over de Porsche, maar ook over het productaanbod en de geschiedenis. Als de ervaring een succes blijkt, zou de constructeur nog meer van dit soort stores openen in andere grote steden.(Belga)

