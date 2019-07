Porsche heeft de nieuwe versie van zijn 911 RSR racewagen klaar, die zal aantreden in de belangrijkste uithoudingsraces wereldwijd om zijn wereldtitel te verdedigen.

De 911 RSR is het topmodel van Porsche in de FIA GT-klasse. Gezien de sterke concurrentie die daar heerst was een nieuwe evolutie noodzakelijk om de titel in het FIA World Endurance Championship (WEC) te verdedigen. De huidige 911 RSR behaalde sinds zijn lancering in 1997 al meer dan 20 klassezeges in de uithoudingsraces in Europa en Noord-Amerika. Voor deze nieuwe homologatie werd volgens Porsche 95% van de bolide aangepast om efficiënter, makkelijker en sneller te rijden, terwijl ook de betrouwbaarheid en de servicemogelijkheden er op vooruit gaan.

Voor de aandrijving zorgt de atmosferische zescilinderboxermotor die net voor de achteras is geplaatst. Deze krachtbron met een zuigerverplaatsing van 4.194 cc levert een vermogen van een om en bij de 515 pk, dat kan variëren naargelang welke inlaatrestrictor er gemonteerd moet worden volgens het technisch reglement van een race of een serie. Het vermogen wordt naar de achterwielen geleid via een sequentiële zesversnellingsbak die de piloot via peddels aan het stuur bedient.

Een tip: je kan de nieuwe 911 RSR meteen herkennen aan de uitlaten die net voor de achterwielen uitmonden. Deze bolide maakte het voorbije weekend zijn eerste publieke optreden op het Festival of Speed in Goodwood en zal op 1 september zijn racedebuut maken in Silverstone tijdens de eerste manche van het WEC 19-20.(Belga)