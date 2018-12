Porsche onthult de 911 GT2 Clubsport

De 'gewone' 911 GT2 RS is gehomologeerd voor de openbare weg, maar sommige eigenaars zien daar van af en willen uitsluitend op een circuit met hun snelle bolide scheuren. Voor dat publiek van diehards biedt Porsche nu een speciale beperkte reeks 'Clubsport' aan, die specifiek voor het betere werk op een omloop is uitgerust en geen weghomologatie meer heeft. Het ideale stel wielen dus voor track days.

Het 'Clubsport' pakket op de 911 GT2 RS voorziet meteen een stevige rolkooi, een racekuipzetel en een zespuntsgordel om de rijder veilig en stevig in zijn zitje te snoeren. Verder maakt deze 1.390 kilogram lichte bolide eveneens gebruik van de 700 pk sterke 3,8 liter zescilinder-biturbo is combinatie met een PDK-versnellingsbak met bediening via de peddels achter het carbon stuurwiel dat uit de 911 GT3 R stamt. Ruimbemeten geventileerde schijven leveren steeds voldoende remkracht en de rijhulpsystemen (PSM, ABS) kunnen met een knop op de middenconsole ingesteld of volledig uitgeschakeld worden.

Deze opwindende Porsche 911 GT2 RS Clubsport verandert van eigenaar voor 405.000 euro (exclusief taksen) en kan vanaf mei 2019 geleverd worden. Geïnteresseerden tekenen best zo snel mogelijk een bestelbon, want er zijn slechts 200 stuks beschikbaar.(Belga)