In coronatijden schakelen ook de automerken over op de digitale communicatie- en verkoopkanalen. Zo lanceert Porsche Next, een digitale showroom die voor iedereen toegankelijk is op smartphone, tablet of computer, en het autosalon bij u thuis brengt.

Porsche lanceert Next als een digitale ervaring die in januari 2021 het hele Porsche-gamma op een vernieuwende manier aan het publiek voorstelt, met een unieke en creatieve virtuele show. Volgens het merk is "dit project meer dan enkel een digitale showroom, het is ook een plek voor iedereen die de sportieve traditie van Porsche en zijn steeds op de toekomst gerichte blik kan smaken." Van op een computer, tablet of smartphone kan de bezoeker van Porsche Next in interactie gaan met de experts van het merk en een volledig gepersonaliseerde en op maat gemaakte ervaring ondergaan. De recente modellen worden er in een digitale omgeving voorgesteld, en door het allesomvattende zicht behoudt de bezoeker volledig de controle over de ervaring.

Concreet komt het er op neer dat de bezoeker van het Next-platform het hele Porsche-gamma van dichtbij kan bekijken. "We gingen aan de slag met echte Porsches, om zo alle emoties die onze wagens kunnen teweegbrengen te kunnen overbrengen aan de bezoeker", stelt Emilie Van Impe, verantwoordelijke voor het project. "De wagens werden vanuit elke hoek gefilmd, tot in de kleinste details. De bezoeker kan iedere Porsche binnenin bekijken, aan de buitenkant, vooraan, achteraan, opzij... We hebben van Porsche Next een heel interactieve ontdekkingstocht gemaakt. Zo kan de bezoeker bijvoorbeeld kiezen om zich eerst in het interieur onder te dompelen, en dan pas de koetswerklijnen te bewonderen. Dankzij de superieure kwaliteit van de filmbeelden krijgen de bezoekers echt de indruk dat de wagen vlakbij staat, in hun eigen kantoor of woonkamer."

Porsche Next geeft de bezoekers ook de gelegenheid om in contact te treden met Porsche-experten. Dat kan elke dag tussen 8 en 31 januari, van 8 uur tot middernacht.

