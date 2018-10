Porsche Mission E Cross Turismo gaat in productie

Deze Mission E Cross Turismo is een concept car die op het voorbije Autosalon van Genève werd getoond. Dit is zowat de avontuurlijke versie van de Taycan, die een stoerdere uitdossing kreeg en iets hoger in de veren staat, waardoor hij veel polyvalentere gebruiksmogelijkheden krijgt. Zoals zijn naam al laat vermoeden maakt de Mission E Cross Turismo gebruik van de technische basis van de Mission E 'Taycan'.

Het is dus eveneens een vierdeursberline die aangedreven wordt door een 800V elektrisch systeem dat een vermogen van 600 pk en een rijbereik van 500 kilometer oplevert. De Taycan komt in 2019 op de markt en zal wellicht snel gevolgd worden door de Cross Turismo variant die zo goed als productieklaar lijkt. Een concrete datum plakte Porsche echter nog niet op de marktintroductie. Het merk zet de volgende jaren sterk in op zijn gamma van elektrische wagens en investeert zes miljard euro in elektromobiliteit tegen 2022. De productie van de Taycan levert 1.200 nieuwe jobs op in de fabriek van Zuffenhausen.(Belga)