Krachtiger, sneller en verfijnder: zo beschrijft Porsche de nieuwste evolutie van de Macan Turbo, die zonder twijfel de meest sportieve SUV op de markt wordt.

De 2.9-liter grote bi-turbomotor (uit de Cayenne en Panamera) levert 440 pk en is 10% krachtiger dan zijn voorganger, hoewel de motor 20% kleiner is. Hij biedt een koppel van 550 Nm waardoor deze SUV in 4,3 seconden van 0 tot 100 km/u accelereert en dat is amper drie tienden sneller dan voorheen. De topsnelheid piekt bij 270 km/u (4 km/u sneller).

Porsche voorziet tevens efficiëntere remmen met een coating van wolfraam (PSCB-remmen, volgens de Porsche-benaming). Deze nieuwe top-Macan kan je optisch herkennen aan de spoiler vooraan en dubbele vaste achtervleugel. Om de dynamische kwaliteiten van het chassis (dat grondig werd aangepast in combinatie met alle Porsche rijhulpsystemen) te verbeteren, worden de nieuwe 20-duims turbovelgen standaard gemonteerd.(Belga)