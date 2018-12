Porsche Macan S krijgt extra punch

Porsche lepelt een nieuwe 3.0 V6 turbo benzinemotor in het vooronder. Deze V6 verdeelt 354 pk en 480 Nm over de vier wielen. Deze motor biedt 20 Nm en 14 pk extra in vergelijking met zijn voorganger. Wanneer deze Macan S wordt uitgerust met het optionele Sport Chrono Pack spurt hij in 5,1 seconden van 0 tot 100 km/u omdat dit pack ook een 'launch control'-functie omvat, wat bijzonder snelle acceleraties mogelijk maakt. Deze snelle Macan heeft eveneens recht op een aangepast onderstel. Zo verschilt de bandenmaat op de voor- en achteras en vooraan monteert men aluminium veerpoten die het onafgeveerde gewicht beperken. Verder is de setup stijver en om het rijgedrag nog neutraler te maken, werd de stabilisatorstang aangepast. Porsche heeft ook oog voor de remmen die ruimer worden bemeten en vooral sneller reageren dankzij de verkorte bediening. Wie nog meer remvermogen wil, kan de optionele ceramische remschrijven aanvinken op de accessoirelijst. De nieuwe Macan S kan men meteen bestellen en de basisversie betaal je inclusief BTW 67.881 euro. (Belga)