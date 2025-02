Porsche Macan enkel elektrisch?

Porsche lanceerde de nieuwe Macan en die bestaat enkel nog als EV. Het is na de Taycan het tweede, volledig elektrische model van de Zuid-Duitse sportwagenfabrikant. En nu gonst het weer van de geruchten over een mogelijke comeback van een benzinevariant.

Je herkent het nieuwe model aan de meer schuin aflopende daklijn, de snuit met de hoekige koplampen en vooral het gebrek aan uitlaten achteraan in combinatie met de doorlopende rode strip tussen de achterlichten. Porsche voorziet een achterwielaangedreven versie, een Macan 4 en een turbo die wel meer vermogen maar – omwille van de elektro-aandrijving – geen turbo heeft. De nieuweling is een beetje groter dan zijn voorganger en biedt voldoende binnenruimte. Ook achterin en dat is een vooruitgang tegenover zijn voorganger met een vrij krappe achterbank. Het feit dat je op de batterij zit, valt minder op in het SUV-koetswerk. Een hogere zithouding is nu eenmaal inherent aan dit koetswerktype. Nog binnenin gaat de e-Macan helemaal digitaal, al zijn er nog fysieke knoppen voor bijvoorbeeld de klimaatregeling.

Bij het sturen en het remmen heb je nauwelijks in de gaten dat deze eMacan ruim 2,3 ton weegt. Die kilo’s zijn voor een groot stuk toe te schrijven aan de batterij van 100 kWh. Dat volstaat volgens de constructeur voor een rijbereik van 516 tot 613 km. Reken in de praktijk op een dikke 400 km als het niet te koud is en wanneer je niet al te veel snelweg verwerkt. Dankzij de vierwielaandrijving zet de bolide de 408 pk bijzonder efficiënt op het asfalt. Maar deze elektrische Macan wil vooral een comfortabele SUV zijn die je perfect kan gebruiken als gezinswagen.

Weer brandstof?

Nog voor de lancering van de nieuwste Macan, wilde Porsche de ‘oude’ Macan met verbrandingsmotor nog een tijdje in productie houden. Omdat de (elektronische) architectuur van die oude Macan de nieuwste digitale (cyber-)veiligheidsprotocollen niet kon behappen, werd het model toch afgevoerd. Zodoende is nu alleen een elektrische Macan te koop.

Toch gonst het van de geruchten dat er weer een versie met een hybride of benzine-aandrijving komt. Porsche zou willen diversifiëren omdat de verkoop van de grotere (en duurdere) Taycan tegenvalt. De elektrische Macan doet het op dit ogenblik zeer goed qua verkoop, maar de teleurstellende resultaten van de Taycan (-49 %) zorgen voor ongerustheid.

Er bestaat ook onzekerheid over de volgende 718 generatie (Boxster en Cayman) die werden aangekondigd als electric only. Officieel is de lancering ervan uitgesteld door problemen met batterijleverancier Northvolt. Maar toch zou er weer over thermische aandrijvingen worden gedacht. De consument lust deze modellen wel met een klassieke verbrandingsmotor. Hoewel ze in principe fin de carrière zijn, deden ze het vorig jaar uitzonderlijk goed met een stijging van 15 % in de verkoop. Misschien hebben liefhebbers nog snel een versie met verbrandingsmotor besteld in de veronderstelling dat de opvolger enkel elektrisch zou zijn?