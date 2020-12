Nu steeds meer constructeurs het steriele Formule E en mogelijk ook de geldverslindende Formule 1 de rug toe keren, is er meer dan ooit animo om opnieuw in de endurancesport te stappen. Ook Porsche heeft zopas bevestigd dat het aan een hybride prototype werkt op maat van het nieuwe LMDh-reglement.

Autosportliefhebbers kijken uit naar dergelijke legendarische etmaalraces en imagogewijs kunnen merken daar met minder middelen veel meer bereiken dan in de Formule E. Na Audi is Porsche vandaag de tweede constructeur binnen de VW Groep die aangeeft te willen winnen in Le Mans 2022. De LMDh categorie voor hybride proto's. Alle constructeurs maken gebruik van hetzelfde architectuur (een evolutie van het LMP2-platform) en de hybride aandrijving met bijhorende elektronische sturing wordt eveneens gestandaardiseerd. Het verschil zit vooral in het concept van de verbrandingsmotor die in de bolide wordt geïntegreerd. Door deze aanpak is de kost om deel te nemen veel beperkter, wat zal leiden tot een zeer gevarieerd deelnemersveld. De hybride aandrijving van de bolides levert een systeemvermogen van 680 pk (500 kW) en het gewicht van de racewagens blijft beperkt tot 1.000 kg. Porsche Motorsport zal starten met de ontwikkeling van een racewagen die voldoet aan deze specificaties. "Dit project is bijzonder aantrekkelijk voor Porsche omdat uithoudingsraces deel uitmaken van ons sportief dna", voegt Oliver Blume, CEO van Porsche AG, eraan toe. (Belga)

