De Porsche Exclusive Manufaktur, zeg maar de maatwerk-afdeling, van de Duitse sportwagenbouwer voegt een tweekleurig lederen interieur toe aan de reeds uitgebreide portfolio van de 911.

Het lederen two-tone interieur speelt duidelijk in op de vraag van de veeleisende klant in dit topsegment. Volgens Alexander Fabig, vice president voor Individualization en Classic bij Porsche AG wordt ongeveer 90% van de 911-modellen geleverd met maatwerk-accessoires op vraag van de klanten. Een kwart van die modellen worden aangepast bij de Exclusive Manufaktur. Het nieuwe tweekleurige interieur wordt toegevoegd aan het heuse accessoirelijstje waar deze specifieke afdeling binnen Porsche maar liefst 700 bijkomende opties aanbiedt. In een eerste fase biedt de Manufaktur vier kleurcombinaties aan, maar het ziet er naar uit dat het aanbod snel zal worden uitgebreid, op maat van de wensen van het cliënteel. De tweekleurige interieurbekleding accentueert vooral de 2+2 zetelcombinatie van het 911-interieur. Dit accessoire is beschikbaar voor alle 911-versies. (Belga)

