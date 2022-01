Porsche brengt met de Sport Turismo een derde koetswerkvariant van zijn elektrische Taycan. Deze shooting brake wordt eerst in de sportieve GTS-versie gecommercialiseerd, dan volgen verdere uitvoeringen.

Eerst was er de 'gewone' Taycan, een sierlijke berline met koffer met een 100% elektrische aandrijving. Dan volgde de Taycan Cross Turismo, een ruimere breakvariant in een avontuurlijk jasje. En nu vult de Taycan Sport Turismo het aanbod verder aan. Deze nieuwe variant neemt ook het shooting brake koetswerk over maar mikt meer op sportiviteit en sierlijkheid in zijn verschijning.

Het is dan ook geen toeval dat de Porsche Taycan Sport Turismo eerst als sportief getinte GTS debuteert. Deze versie produceert 517 pk of 598 pk in overboost en beschikt over vierwielaandrijving. De prijs bedraagt 138.252,20 euro en de leveringen zijn intussen van start gegaan.

Het aanbod wordt verder uitgebreid met de andere varianten. © GF

Ruim aanbod

Binnenkort wordt het aanbod verder uitgebreid met andere varianten van de Taycan Sport Turismo, naar analogie met het gamma van de andere Taycans. Dat betekent dat er ook minder krachtige en potentere versies, met achter- of vierwielaandrijving, eventueel aangevuld met het Performance Battery Plus pakket verkrijgbaar zullen zijn.

Het gamma bestaat naast de GTS verder uit de achterwielaangedreven Sport Turismo (326 pk of 408 pk in overboost, 89.796,61 euro) en de vierwielaangedreven 4S Sport Turismo (435 pk of 490 pk in overboost, 110.836,47 euro), die beide optioneel verkrijgbaar zijn met het Performance Battery Plus pakket. Dat voert het vermogen op naar respectievelijk 380 en 490 pk.

De topversies zijn de vierwielaangedreven Turbo Sport Turismo (625 pk of 680 pk in overboost, 157.979,33 euro) en de Turbo S Sport Turismo (625 pk of 761 pk in overboost, 191.607,90 euro). De 4S biedt het grootste rijbereik met 498 kilometer en aan een snellader kan de accu van de Taycan in 22,5 minuten worden opgeladen van 5 tot 80 procent.

Het interieur van de Taycan Sport Turismo is ook ruimer, met meer hoofdruimte zowel vooraan als achteraan en een laadvolume in de koffer dat varieert van 446 tot 1.212 liter met de neergeklapte achterbank. Een leuke optie uit de lange lijst is het panoramadak met 'sunshine control', een elektrisch gestuurd systeem dat de transparantie van het glasoppervlak regelt. Deze 100% elektrische shooting break is nu te bestellen bij de Porsche-verdeler.

Het interieur van de Sport Turismo is ruimer. © GF

Eerst was er de 'gewone' Taycan, een sierlijke berline met koffer met een 100% elektrische aandrijving. Dan volgde de Taycan Cross Turismo, een ruimere breakvariant in een avontuurlijk jasje. En nu vult de Taycan Sport Turismo het aanbod verder aan. Deze nieuwe variant neemt ook het shooting brake koetswerk over maar mikt meer op sportiviteit en sierlijkheid in zijn verschijning.Het is dan ook geen toeval dat de Porsche Taycan Sport Turismo eerst als sportief getinte GTS debuteert. Deze versie produceert 517 pk of 598 pk in overboost en beschikt over vierwielaandrijving. De prijs bedraagt 138.252,20 euro en de leveringen zijn intussen van start gegaan.Binnenkort wordt het aanbod verder uitgebreid met andere varianten van de Taycan Sport Turismo, naar analogie met het gamma van de andere Taycans. Dat betekent dat er ook minder krachtige en potentere versies, met achter- of vierwielaandrijving, eventueel aangevuld met het Performance Battery Plus pakket verkrijgbaar zullen zijn.Het gamma bestaat naast de GTS verder uit de achterwielaangedreven Sport Turismo (326 pk of 408 pk in overboost, 89.796,61 euro) en de vierwielaangedreven 4S Sport Turismo (435 pk of 490 pk in overboost, 110.836,47 euro), die beide optioneel verkrijgbaar zijn met het Performance Battery Plus pakket. Dat voert het vermogen op naar respectievelijk 380 en 490 pk. De topversies zijn de vierwielaangedreven Turbo Sport Turismo (625 pk of 680 pk in overboost, 157.979,33 euro) en de Turbo S Sport Turismo (625 pk of 761 pk in overboost, 191.607,90 euro). De 4S biedt het grootste rijbereik met 498 kilometer en aan een snellader kan de accu van de Taycan in 22,5 minuten worden opgeladen van 5 tot 80 procent.Het interieur van de Taycan Sport Turismo is ook ruimer, met meer hoofdruimte zowel vooraan als achteraan en een laadvolume in de koffer dat varieert van 446 tot 1.212 liter met de neergeklapte achterbank. Een leuke optie uit de lange lijst is het panoramadak met 'sunshine control', een elektrisch gestuurd systeem dat de transparantie van het glasoppervlak regelt. Deze 100% elektrische shooting break is nu te bestellen bij de Porsche-verdeler.