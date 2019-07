De achtste generatie van de 911 werd met de S-versies gelanceerd. Nu volgt de bescheidenere Carrera die 385 pk levert en 'slechts' 107.655 euro kost.

De 992-generatie van de Porsche 911 kwam begin dit jaar op de markt als S-versie, waarin de 3 liter boxer-turbomotor 450 pk produceert. Intussen is de tijd rijp om het verdere gamma uit te rollen, met als tweede variant het basismodel: de Carrera, waarin diezelfde zescilinder met kleinere turbo's slechts 385 pk op de achterwielen zet via de PDK 8-versnellingsbak met dubbele koppeling.

Dat is echter nog steeds ruim voldoende vermogen om degelijke prestaties neer te zetten: de 911 Carrera Coupé spurt in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 293 km/u. Met het optionele Sport Chrono-pakket kan het zelfs nog eens 0,2 seconden sneller. Rekening houdend met deze prestaties valt het gemiddelde brandstofverbruik van 9,0 l/100 km dus nog best mee.

Ook de Carrera 911 is verkrijgbaar als Coupé en Cabriolet en heeft een riante standaarduitrusting die in grote mate overeenstemt met die van de S-versies: een aanraakscherm van 10,9 inch, uitgebreide connectiviteit en ook innovatieve rijhulpsystemen zoals de Porsche Wet Mode, die een nog veiliger rijgedrag verzekert op natte wegen. De 911 Carrera onderscheidt zich door zijn kleinere wielen en remmen, evenals de aparte eindpijpen op het uitlaatsysteem. Voor de Coupé moet je minstens 107.655,80 euro neertellen, terwijl aan de Cabriolet een prijskaartje van 122.185,80 euro bengelt. De volgende 911-versie die weldra onthuld zal worden is de Carrera 4 met vierwielaandrijving. (Belga)