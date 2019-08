Porsche lanceert een tweede plug-in hybride motorisatie van de grote Cayenne SUV. Deze nieuwe deels elektrisch aangedreven variant is gebaseerd op de krachtige V8 turboversie en gaat als Turbo S E-Hybrid door het leven. De bestaande hybrid gebruikt de (basis-)V6-motor.

Porsche heeft momenteel al vier motorisaties in de aanbieding (Cayenne, Cayenne S, Cayenne E-Hybrid) en daar komt voortaan een tweede hybride versie bij. Onder de motorkap ligt de geblazen V8-motor die zonder elektrische assistentie reeds 550 pk levert. Porsche monteert in de Tiptronic automatische achtversnellingsbak een bijkomende elektrische motor die goed is voor 136 pk.

Wanneer beide motoren samenwerken leveren ze een ronduit waanzinnig systeemvermogen van 680 pk en een nog forsere trekkracht van 900 Nm. De acceleraties zijn die van een volbloed turbo waardig, want deze grote SUV spurt in minder dan 4 seconden van 0 tot 100 km/u. De elektrische energie voor de E-motor komt uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 14,1 kWh. Wanneer de wagen in zuiver elektrische modus rijdt, komt hij - volgens de constructeur - tot 40 km ver. De bijkomende batterij onder de koffervloer en de elektro-aandrijving maakt wel dat de Porsche SUV meer dan 2,5 ton op de weegschaal zet. Desondanks claimt men een normverbruik van 3,9 liter benzine per 100 kilometer en een elektriciteitsverbruik van 18,7 kWh/100 km.

Deze nieuwe motorisatie is zowel voor de Cayenne als voor de Cayenne Coupé beschikbaar. De Cayenne Turbo S E-Hybrid kost 177.277 euro, terwijl je voor de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé 183.448 euro betaalt.(Belga)