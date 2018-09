Porsche investeert in hologrammen

WayRay, is een specialist op vlak van hologrammen. Dit zijn 3D-voorstellingen van beelden en animaties. Dit bedrijf ontwikkelt tal van toepassingen in verschillende domeinen, waaronder ook de autosector die nu vragende partij is.

Hier is het potentieel enorm en opent het vele nieuwe perspectieven op vlak van infotainment, vooral met betrekking tot de informatie op head-up displays die in het gezichtsveld van de bestuurder wordt geprojecteerd. Hoe preciezer en duidelijker deze informatie wordt, hoe veiliger en comfortabeler ze ook is voor de bestuurder en de passagiers.

De huidige technologie is al erg geavanceerd, maar samen met WayRay wil Porsche nog veel verder gaan. WayRay beweert een compacte en lichte opstelling te kunnen aanbieden, wat belangrijk is in het geval van sportwagens, met uiterst precieze informatie voor de bestuurder en de passagiers. (Belga)