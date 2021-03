Porsche heropent zijn museum in Stuttgart-Zuffenhausen vanaf 16 maart na een lange sluiting omwille van Covid-19.

De voorbije maanden moest het themamuseum de deuren sluiten, maar het bleef niet bij de pakken zitten. Het museum nam de gelegenheid te baat om onderdelen van de exposities te moderniseren en er zijn bijkomende interactieve elementen geïnstalleerd zodat de bezoekers vanaf de eerste dag na de heropening opnieuw van een aantrekkelijk museum kunnen genieten.

Tijdens de periode dat de deuren gesloten bleven, produceerde het museum interactieve content (bijvoorbeeld knutselwerkjes voor kinderen. Op de 43ste Internationale Dag van het Museum op werden virtuele rondleidingen georganiseerd.

De sluitingsperiode was een uitgelezen kans om enkele bolides te restaureren. Zo verhuisde de Porsche 959 die aan het plafond van de tentoonstellingsruimte hing naar de collega's van Historic Motorsport in Weissach, waar historische racewagens worden onderhouden en gerestaureerd. De 959 die in 1986 in zijn categorie de 24 uur van Le Mans won, werd er terug klaargemaakt om te rijden.

Bezoekers van het museum kunnen voortaan ook een vernieuwde multimedia gids gebruiken waarmee ze specifieke informatie krijgen over de tentoongestelde voertuigen (tot de klank van de motor toe). Het museum is geopend van dinsdag tot zondag (9 u tot 18 u) en bezoekers moeten zich 7 dagen van tevoren registreren via info.museum@porsche.de.

